Самый дальнобойный удар: Израиль сжег иранский самолет-заправщик

Израиль нанес самый дальнобойный ракетный удар по Ирану. Взрывы прогремели в городе Мешхеде, расположенном недалеко от границы с Туркменистаном, сообщает Baza .

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), примерно в 2,3 тыс. км военнослужащие атаковали иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда на востоке исламской республики. Это самая дальняя атака с начала операции против Ирана.

Как сообщает иранский Минздрав, в результате израильских ударов погибли минимум 128 человек, еще почти 900 получили различные ранения.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».