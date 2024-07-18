сегодня в 14:28

Самопровозглашенный вождь СССР может оказаться под арестом

73-летняя московская пенсионерка Валентина Реунова может оказаться в СИЗО за призывы к террористической деятельности, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Пенсионерка является поклонницей советского времени. В Сети она называет себя Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Реунова в своем личном блоге яро призывала фолловеров вернуть советские времена и проводила агитационные трансляции, из-за чего ею и заинтересовался Следственный комитет.

Известно, что ранее пенсионерку уже помещали под домашний арест. А теперь ей и вовсе грозит пребывание в следственном изоляторе.

Ходатайство об аресте женщины поступило в Басманный суд. Реунова обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности.