Самолет с пассажирами 18 минут кружил над Корсикой из-за уснувшего диспетчера
Четыре круга за 18 минут сделал самолет над аэропортом Корсики. Рейс не смог вовремя приземлиться, потому что диспетчер уснул посреди своей смены, сообщает SHOT.
Рейс Air Corsica вылетел из Парижа и уже опаздывал на час, однако приземлиться не смог. Диспетчер не осветил единственную взлетно-посадочную полосы длиной 2400 м. Оказалось, что сотрудник попросту уснул на рабочем месте.
Борт кружил 18 минут, пока диспетчера тщетно пытались разбудить. В итоге подключились охрана и пожарная команда аэропорта. Разбудить сотрудника получилась после того, как они поднялись на вышку.
Только после этого самолет с туристами смог успешно приземлиться в аэропорту. По словам капитана борта, на соню никто не обиделся. Пассажиры сочли этот случай довольно забавным.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.