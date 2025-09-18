Самолет с пассажирами 18 минут кружил над Корсикой из-за уснувшего диспетчера

Четыре круга за 18 минут сделал самолет над аэропортом Корсики. Рейс не смог вовремя приземлиться, потому что диспетчер уснул посреди своей смены, сообщает SHOT .

Рейс Air Corsica вылетел из Парижа и уже опаздывал на час, однако приземлиться не смог. Диспетчер не осветил единственную взлетно-посадочную полосы длиной 2400 м. Оказалось, что сотрудник попросту уснул на рабочем месте.

Борт кружил 18 минут, пока диспетчера тщетно пытались разбудить. В итоге подключились охрана и пожарная команда аэропорта. Разбудить сотрудника получилась после того, как они поднялись на вышку.

Только после этого самолет с туристами смог успешно приземлиться в аэропорту. По словам капитана борта, на соню никто не обиделся. Пассажиры сочли этот случай довольно забавным.

