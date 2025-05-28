Самолет с людьми упал в залив в Петербурге Происшествия сегодня в 14:24 Фото - © Официальный канал Западного МСУТ СК России

В Санкт-Петербурге легкомоторный самолет совершил аварийную посадку, упал в воду и перевернулся на крышу. На борту находилось два человека, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Авария произошла днем 28 мая. По данным правоохранителей, легкомоторный самолет рухнул на территорию пляжа рядом с аэродромом Бычье поле. Предварительной причиной жесткой посадки назван отказ двигателя. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют прочие обстоятельства аварийной посадки авиалайнера. По данным «112», борт упал в Финский залив, не долетев до аэродрома примерно километр.