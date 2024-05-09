Самолет рейса Котлас-Раменское вынужденно приземлился в Кирове

сегодня в 23:55

Самолет, летевший из Котласа в Раменское, вынужденно сел в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси, сообщили в Центральном следственном управлении на транспорте СК РФ.

После взлета оказалось, что у воздушного судна не убралась передняя стойка шасси. Отмечается, что посадка была совершена в штатном режиме и без происшествий.

«На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет, самолет повреждения не получил», — сказано в публикации.

Следователи в настоящий момент уточняют причины и обстоятельства случившегося. Проверка ведется по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта.

Бортом владеет авиакомпания «Руслайн».