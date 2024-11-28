Самолет из Таиланда готовится к посадке в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе
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Сотрудники екатеринбургского аэропорта Кольцово получили анонимное письмо, что в салоне самолета, вылетевшего из Таиланда, находится бомба. Рейс решили экстренно посадить для проверки, пишет Telegram-канал «112».
Анонимный автор отправил воздушной гавани письмо, что в салоне самолета есть предмет с прикрепленным к нему пейджером. По его данным, это взрывное устройство. Экстренные службы приняли решение проверить воздушное судно после его приземления, которое запланировано на 19:45.
В аэропорт Кольцово уже прибыли полицейские, спасатели и медики. Все они ждут посадки рейса из Бангкока.
В самолете находятся 263 человека, в том числе 127 детей.