Самолет из Египта совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в Шереметьево
Лайнер авиакомпании «AIMasria Universal Airlines», выполнявший рейс из Египта, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «112».
По предварительной информации, причиной стало задымление в багажном отсеке воздушного судна.
К месту посадки оперативно прибыли экстренные службы. По данным источника, на борту находились 222 пассажира, никто из них не пострадал.
Обстоятельства инцидента и точная причина задымления выясняются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.