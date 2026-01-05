Самолет из Египта совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в Шереметьево

Лайнер авиакомпании «AIMasria Universal Airlines», выполнявший рейс из Египта, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «112» .

По предварительной информации, причиной стало задымление в багажном отсеке воздушного судна.

К месту посадки оперативно прибыли экстренные службы. По данным источника, на борту находились 222 пассажира, никто из них не пострадал.

Обстоятельства инцидента и точная причина задымления выясняются.

