Самолет Горно-Алтайск-Москва вынужденно сел в Новосибирске

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Самолет Airbus А320, летящий по маршруту Горно-Алтайск — Москва (Домодедово), по технической причине незапланированно сел в международном аэропорту Толмачево им. А. И. Покрышкина в Новосибирске, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту было более 150 пассажиров. Сейчас лайнер отстранен от полетов. Для завершения данного рейса выделили резервный борт.

Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирь».

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, также специалисты взяли на контроль соблюдение прав пассажиров.