Самолет авиакомпании «Азимут» совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Сочи-Анталья, совершил грубую посадку в результате сдвига ветра, пишет РИА Новости.
По словам представителя авиакомпании, командир принял решение об эвакуации по надувным трапам.
Следователи начали проверку после возгорания самолета авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи.
Инцидент произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек.
Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.