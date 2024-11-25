Самолет авиакомпании «Азимут» совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра

По словам представителя авиакомпании, командир принял решение об эвакуации по надувным трапам.

Следователи начали проверку после возгорания самолета авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи.

Инцидент произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек.

Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.