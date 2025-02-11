Самолет американского певца врезался в другой лайнер в аэропорту Аризоны

Столкновение воздушных судов в США произошло из-за выката за пределы ВПП

Самолет, принадлежащий вокалисту американской рок-группы Mötley Crüe, столкнулся с другим воздушным судном в одном из аэропортов Аризоны, сообщает 360.ru .

Лайнер, принадлежащий Винсу Нилу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления.

В результате происшествия погиб один человек, пятеро получили травмы, уточняет ABC.

Представители музыканта уточнили, что в момент аварии он не находился на борту.