Самолет американского певца врезался в другой лайнер в аэропорту Аризоны
Столкновение воздушных судов в США произошло из-за выката за пределы ВПП
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Самолет, принадлежащий вокалисту американской рок-группы Mötley Crüe, столкнулся с другим воздушным судном в одном из аэропортов Аризоны, сообщает 360.ru.
Лайнер, принадлежащий Винсу Нилу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления.
В результате происшествия погиб один человек, пятеро получили травмы, уточняет ABC.
Представители музыканта уточнили, что в момент аварии он не находился на борту.