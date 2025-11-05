сегодня в 19:55

Самочувствие одного из детей, получивших ожоги в кинотеатре Абакана, улучшилось

Самочувствие одного из детей, получивших ожоги глаз в кинотеатре Абакана из-за работы бактерицидной лампы, улучшилось, сообщила мать пострадавшего RT .

Она отметила, что сейчас состояние глаз ребенка стало намного лучше.

В процессе лечения применяются глазные капли и лечебные мази.

3 ноября в Абакане 15 посетителей кинотеатра, среди которых 8 несовершеннолетних, пострадали из-за ожогов глаз. Они получили их после просмотра фильма при работе бактерицидной лампы.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.

