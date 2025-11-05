Самочувствие одного из детей, получивших ожоги в кинотеатре Абакана, улучшилось
Самочувствие одного из детей, получивших ожоги глаз в кинотеатре Абакана из-за работы бактерицидной лампы, улучшилось, сообщила мать пострадавшего RT.
Она отметила, что сейчас состояние глаз ребенка стало намного лучше.
В процессе лечения применяются глазные капли и лечебные мази.
3 ноября в Абакане 15 посетителей кинотеатра, среди которых 8 несовершеннолетних, пострадали из-за ожогов глаз. Они получили их после просмотра фильма при работе бактерицидной лампы.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.