Салюты в окна и непредсказуемые хлопушки: россияне покалечились в Новый год

И в этом году новогодние гуляния не обошлись без традиционных травм из-за пиротехники, сообщает Baza .

В Кургане жители вышли полюбоваться на праздничный уличный салют, но хлопушка внезапно стала непредсказуемой. Люди спрятались от ее залпов в подъезде. В Екатеринбурге кто-то запустил салюты прямо в окна дома.

В Новосибирске друзья решили порадовать соседей новогодним салютом, но в итоге чуть не сожгли двор, так как искры от пиротехники полетели в стоящие рядом машины и деревья. А в Дербенте от пиротехники загорелось дерево.

В Ачинске из‑за пущенного фейерверка загорелась многоэтажка, так как снаряд салюта залетел на один из балконов. В этом ЧП обошлось без пострадавших.

Также в Ростове салют залетел в форточку и ранил ребенка. Пострадавшего быстро доставили в больницу, его жизни уже ничего не угрожает.

Кроме того, российские туристы пострадали из‑за пиротехники в Таиланде. На традиционном шоу в честь Нового года салют внезапно полетел в сторону собравшихся зрителей. Искра попала мужчине в ногу и прожгла его кроссовок насквозь.

