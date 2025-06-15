Салют из мороженого: подростки разгромили фургончик в Нижнем Новгороде

Подростки вскрыли и разгромили фургон с мороженым в Нижнем Новгороде

Группа молодых людей разгромила киоск с мороженным на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде, сообщает «112».

Гуляющие подростки обратили внимание на фургон в районе 4 часов утра. Они разбили вывеску, а затем взломали люк, залезли в морозилку и принялись осыпать площадку мороженым. Очевидцы позвонили владельцу ларька, а также в полицию.

Предприниматель посчитал примерный ущерб, который составил около 1 млн рублей, и написал заявление в полицию.

Сейчас буйных молодых людей ищут. Им нужно будет возместить ущерб примерно по 250 тыс. рублей на одного человека. А еще, возможно, будет заведено уголовное дело за порчу имущества.