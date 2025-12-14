ВСУ ударили по ЛЭП и оставили без света более 330 тысяч человек под Херсоном

Ночью 14 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Херсонскую область, в результате чего была повреждена высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). В итоге без света в регионе остались более 330 тысяч абонентов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

«Удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи „Джанкой — Мелитополь“. В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований», — рассказал Сальдо.

Специалисты Черноморского РДУ оперативно приступили к восстановительным работам. Уже к 02:50 по местному времени они смогли начать поэтапное подключение энергии по резервной схеме.

Сальдо поблагодарил энергетиков и специалистов других оперативных служб за слаженную работу, несмотря на ночь. В настоящее время делается все возможное, чтобы вернуть электричество в дома как можно скорее всем потребителям.

