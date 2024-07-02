Сальдо: российские бойца встречают огнем диверсантов ВСУ
Украинские боевики пытаются через Днепр прорваться в Херсонскую область
Украинские военные пытаются через Днепр прорваться в Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо агентству РИА Новости.
По словам главы региона ВСУ направляют небольшие подразделения через Днепр, используя плавсредства.
«На резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове», — сказал Сальдо.
Украинские формирования продолжают обстрел мирных населенных пунктов, добавил губернатор.
Ранее Сальдо заявил о вспышке холеры на правом берегу Днепра.