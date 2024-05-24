Сальдо: Киев открыл все шлюзы на ДнепроГЭС

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Сальдо: Украина может затопить острова в дельте Днепра из-за открытия шлюзов

Массовый сброс воды происходит на плотине Днепровской ГЭС в Запорожье в результате открытия киевской стороной всех шлюзов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — предупредил он.

Населенным пунктам в прибрежной зоны Херсонской области, по словам Сальдо, большой потоп не угрожает.

Однако в возможной зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра.