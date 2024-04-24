«Сайга», «Глок» и «Беретта»: рецидивист спрятал арсенал дома у сожительницы

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Рецидивист незаконно хранил арсенал оружия в квартире сожительницы в Подмосковье

В городе Видное Ленинского округа задержан 30-летний уроженец республики ближнего зарубежья по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина уже имеет судимость за совершение аналогичного преступления.

По словам начальника управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяны Петровой, в квартире у сожительницы преступника нашли 3 предмета, схожих по конструкции с карабином «Сайга», пистолетами «Глок» и «Беретта». Также изъяли 270 патронов различного калибра, 3 магазина, прибор бесшумной стрельбы и другие части оружия.

Баллистическая экспертиза показала, что пистолеты и карабин — это огнестрельное оружие, глушитель — самоделка, а боеприпасы пригодны для выстрелов.

В отношении задержанного завели уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), он арестован.