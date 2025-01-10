«Сафари на педофилов»: в Казахстане извращенца наказали резиновыми пенисами

В Казахстане активисты движения «124» поймали и унизили предполагаемого педофила, который пришел на встречу к 12-летней девочке, сообщает News.ru .

Движение получило название в честь статьи 124 УК Казахстана (развращение малолетних).

Активисты создавали на сайтах знакомств фиктивные анкеты несовершеннолетних девочек, которые активно привлекали взрослых мужчин. В ходе переписок извращенцы скидывали интимные фото и предлагали несовершеннолетним личные встречи.

Так, одному из мужчин была назначена личная встреча в приватном кинотеатре. Однако вместо школьницы на встречу к мужчине пришли активисты, вооруженные резиновыми фаллоимитаторами. В ходе допроса извращенец признался, что знал о возрасте девочки, но не признал себя педофилом.

Активисты вывели растлителя на улицу, где закидали резиновыми дилдо и облили неизвестным белым раствором из игрушечных водяных пистолетов. Затем злоумышленник сбежал под крики «Педофил».