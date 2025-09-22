С того света: в США врач вытащил пациента из комы после огнестрела

В Сент-Луисе пациент чуть не стал донором органов, но его спас нейрохирург

В американском городе Сент-Луис врачи уже готовились отправить 22-летнего впавшего в кому после огнестрельного ранения пациента на забор донорских органов, но его сумел спасти нейрохирург Зоуни, сообщает «Царьград».

Как рассказали в программе на канале CNN, доктор потребовал приостановить операцию, настаивая на всестороннем изучении здоровья пострадавшего. Впоследствии стало известно, что родные с самого начала не были уверены в принятом решении, а сестра Ларри, Молли Уоттс, говорила о желании семьи лично переговорить с доктором.

Теперь Ларри Блэк-младший — взрослый мужчина 28 лет, он отец троих детей и музыкант. Однако последствия той травмы до сих пор дают о себе знать, и он регулярно посещает реабилитационные процедуры. Кроме того, его преследуют ночные кошмары.

Инцидент акцентировал общественное внимание на недостатках существующей в Америке системы, регулирующей донорство органов.

Летом прошлого года в газете The New York Times было опубликовано журналистское расследование, выявившее, что в одном лишь штате Кентукки врачи получили санкцию на изъятие органов у 73 пациентов, у которых наблюдались признаки работы мозга. Данные обстоятельства вызвали резкую критику со стороны министерства здравоохранения США, заявившего о потребности в кардинальных изменениях.

