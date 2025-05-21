С микрокредитных организаций Петербурга взыскали 35 тыс руб за фальшивый кредит

В пресс-службе ГУ ФССП России по Петербургу заявили о том, что в пользу 25-летнего жителя Москвы было взыскано почти 35 тыс. рублей с микрокредитных организаций, сообщае т газета «Петербургский дневник» .

Микрокредитные организации расплатились с клиентом с помощью штрафных санкций. Москвич получил уведомление об уплате задолженности по договорам займа, однако к услугам кредитов в МКК гражданин никогда не обращался. После молодой человек отправил запрос в Бюро кредитных историй, где получил информацию о том, что на его имя были оформлены 3 договора займа на сумму более 60 тыс. рублей.

При заключении договора был указан контактный номер телефона матери мужчины, договор на который уже был давно расторгнут. Затем гражданин обратился в полицию, так как переживал, что просроченные задолженности могут сказаться на его репутации.

Суд посчитал, что компания нарушила личные неимущественные права, нематериальные блага, право на доброе имя и использование персональных данных. Так, судебным решением договоры займа были признаны недействительными, а компанию обязали выплатить компенсацию потерпевшему в размере около 35 тыс. рублей.

Пристав вынес постановления о запрете по внесению изменений в ЕГРЮЛ, и с должников взыскали исполнительский сбор на 30 тыс. рублей. Таким образом, принудительные меры обязали МКК выплатить долг.