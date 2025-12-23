Рынок загорелся на северо-востоке Москвы

сегодня в 11:36

15 человек спасли при ликвидации пожара на рынке на северо-востоке Москвы

Возгорание произошло на рынке на северо-востоке столицы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло во вторник утром на улице Пришвина. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что загорелась мебель в павильоне на минус 1 этаже торгово-административного здания.

В результате тушения пожара было спасено 15 человек. Возгорание оперативно ликвидировали. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. К настоящему моменту информации о пострадавших нет.

На опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, Москва» кадрах видно, как горит один из павильонов рынка. На месте работают сотрудники МЧС.

