«Рыбки сдохли, жалко»: парень устроил погром и разбил аквариум в столичном музее

Рано утром 24-летний приезжий незаконно проник в «Музей Гоголя» на Никитском бульваре и повредил принадлежащее культурному учреждению имущество, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

Парень разбил окно на 2-м этаже и через него залез в здание. Внутри он разбил аквариум и сломал несколько дверей. На место происшествия по сигналу «тревога» прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Устроивший погром молодой человек был задержан и передан полицейским.

Свою вину дебошир признал, но при этом уточнил, что якобы ничего не помнит.

Росгвардия также поделилась видео, снятом внутри музея. На кадрах видно, что в окне зияет дыра, на двери в приемную директора сорвано жалюзи, еще в одной двери нет стекла, а у стены стоит разбитый аквариум.

«Рыбки сдохли, жалко», — говорит голос за кадром.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.