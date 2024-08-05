Рыбак получил 50% ожога тела, закинув спиннинг на линию электропередачи в Москве

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SHOT: рыбак попал в кому после броска спиннинга на ЛЭП в Москве

Москвич во время рыбалки неудачно закинул спиннинг и зацепился за линию электропередачи, он оказался в коме и получил сильные ожоги, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 2 августа вечером на Песьевском пруду в поселке Щаповское. Мужчина решил порыбачить, для этого взял с собой спиннинг.

Он попытался закинуть его в воду, но случайно задел ЛЭП. Рыбака сильно ударило током. Его госпитализировали.

Мужчине сожгло 50% кожи. Его поместили в искусственную кому.

Ранее в Подмосковье 17-летний парень отправился на рыбалку, во время которой задел мокрой леской высоковольтный провод. Он умер на месте от разряда тока.