Рыба-хирург разрезала ногу туристке из России на отдыхе в Египте

Рыба-хирург разрезала ногу туристке из России, когда та отдыхала в Египте. Во время купания в море девушка почувствовала сильную боль, а затем заметила травму и проплывавшего рядом агрессора, сообщает SHOT .

Туристке зашили порез и прописали антибиотики с обезболивающим, а также еще ряд препаратов. Однако нога все еще остается отекшей и горячей.

Пострадавшая собирается пойти в стационар во избежание риска занести инфекцию.

Рыбы-хирурги нередко плавают в Красном море. На их шипах есть токсичная слизь. Она может заразить рану.