Рыба-хирург разрезала ногу туристке из России на отдыхе в Египте
Рыба-хирург разрезала ногу туристке из России, когда та отдыхала в Египте. Во время купания в море девушка почувствовала сильную боль, а затем заметила травму и проплывавшего рядом агрессора, сообщает SHOT.
Туристке зашили порез и прописали антибиотики с обезболивающим, а также еще ряд препаратов. Однако нога все еще остается отекшей и горячей.
Пострадавшая собирается пойти в стационар во избежание риска занести инфекцию.
Рыбы-хирурги нередко плавают в Красном море. На их шипах есть токсичная слизь. Она может заразить рану.