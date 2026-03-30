Рванули трубы, с крыши течет: бабушка-блокадница мерзнет в квартире в Петербурге

Бабушка-блокадница более двух лет замерзает в собственной квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

По словам петербурженки Дарьи, ее мама вместе с бабушкой живут в квартире в самом центре Северной столицы. За красивыми фасадами старого Петербурга скрываются старые дворы, вонючие подъезды, а также проводка и трубы в аварийном состоянии.

На опубликованном в соцсетях видео девушка утверждает, что в январе в подъезде полопались трубы, после чего дом остался без отопления. Затем прорвало трубу на чердаке, в жилье теперь льется вода с потолка. Приехала аварийка, но доступа к трубам нет из-за хостела, расположенного в подвале дома. Часть квартир остается без воды, отопления и света.

«С бабушкой все хорошо — она не одна, уход есть. Но проблема в другом: проблема с отоплением длилась два года. Жалобы были, аварийку вызывали <…> Пока не рвануло. В прямом смысле. В день, когда я приехала, это было не „ой, протекло“, а настоящий потоп — у соседей сверху воду откачивали насосом. И это была зима», — рассказала Дарья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.