«Русские не сдаются»: трезвый лихач ловко уходил от погони в Ульяновской области

Baza: полиция устроила погоню за лихачем на китайском минивене в Димитровграде

В Ульяновской области полицейские задержали лихача, который более часа уходил от погони. При задержании очевидцы кричали «русские не сдаются», сообщает Baza .

Инцидент произошел 8 августа в Дмитровграде. В ночь на 4 августа местного жителя Дмитрия К. остановили сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина, ссылаясь на свои права, отказался выходить из своего китайского минивена и зажал стеклом руку полицейского.

В результате Дмитрия на сутки отправили в изолятор, откуда он публиковал в соцсети TikTok видео, в которых рассказывал о «неприятных» условиях содержания. После получения административного штрафа его отпустили.

8 августа мужчину вновь остановили, однако он проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. Местный житель больше часа пытался скрыться от правоохранителей. Сначала его пытались задержать на Октябрьской улице, однако злоумышленник помчался дальше, протаранив несколько патрульных машин.

Погоня завершилась на Промышленной улице, когда минивен окружили полицейские. Лихача скрутили под крики очевидцев: «Русские не сдаются!».

Суд вновь отправил Дмитрия в изолятор на 10 суток. По предварительной информации, в его крови не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков.