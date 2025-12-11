Руководство оборонного завода на Украине подозревают в краже 102 млн гривен
СБУ подозревает руководство одного из оборонных заводов в стране в хищении 102 млн гривен на производстве динамической защиты для танков, сообщает «Политика страны».
Контракты с заводом заключили в апреле 2022 года. Как считает следствие, комплектующие были приобретены по ценам в 3 раза выше рыночных, а разницу руководители вывели через сеть подконтрольных компаний.
Экс-главу завода задержали весной 2025 года по делу о производстве бракованных минометных снарядов. Мужчина находится под стражей.
Кроме того, в преступлении подозреваются коммерческий директор госпредприятия и владелец фирмы-подрядчика.
Следственные действия по этому делу специалисты проводили в Запорожье и Днепропетровской области.
