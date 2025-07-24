Руками не трогайте: москвичам объяснили нашествие лисиц в мегаполисе

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили, почему лисы часто появляются на улицах Москвы. Дело в том, что в данный момент идет активный период расселения подросших лисят от родителей, сообщает ТАСС .

Москвичи пишут в Сети, что часто стали встречать лис в черте города. Некоторые даже видели, как дикое животное охотилось на кошку. Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров объяснил, что на природных территориях лисы — обычные животные.

«Сейчас в городе активно продолжается период расселения подросших лисят от родителей. И в поисках своей территории лисы-подростки нередко выходят в городскую застройку», — рассказал Бурмистров.

Он также напомнил о мерах предосторожности при встрече с лисами. Наблюдать за ними можно только с далекого расстояния, подходить, гладить и подкармливать животных не стоит.

«Подкрепившись так несколько раз, животное это запомнит и перестанет вести нормальный образ жизни — не будет охотиться и ловить мышей, а начнет выходить к людям и попрошайничать», — подчеркнул Бурмистров.