Рубли, валюту и слитки золота отдала аферистам пенсионерка из Москвы

Более 63 млн рублей выманили мошенники у столичной пенсионерки за 5 дней

4 млн рублей, 20 тыс. евро, 200 тыс. долларов и 5 кг золота передала аферистам пенсионерка из Москвы. Ее обманули лжеработники государственных и правоохранительных органов, общая сумма ущерба составила 63,7 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пенсионерке позвонил аферист и рассказал, что в ее доме будут менять домофон. Для выдачи ключей женщине нужно было назвать код из СМС-сообщения.

Затем пенсионерке позвонил лжеработник Роскомнадзора. Он сказал, что злоумышленники якобы украли ее личные данные. От имени ее и мужа «были выписаны доверенности». Чтобы сохранить сбережения, аферист требовал следовать инструкциям, предоставленным по телефону.

За пять суток разговора с мошенниками, среди которых были звонки по видеосвязи, женщина передала нескольким курьерам аферистов 20 золотых слитков по 250 г и материальные средства. Суммарно ущерб составил 63,7 млн рублей.

За выяснением обстоятельств произошедшего следят сотрудники прокуратуры.