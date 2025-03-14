Рубио в Канаде расстелили короткую красную дорожку в луже
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Американскому госсекретарю Марко Рубио во время встречи в Канаде расстелили короткую красную дорожку, таким образом ему намекнули на враждебный прием на саммите глав МИД G7, сообщает РИА Новости.
Как пишет The Mirror US, для встречи Рубио была выбрана очень короткая красная дорожка. Ее расстелили перед трапом самолета, с которого он сходит, но эта дорожка даже не закрывает лужу, перед которой лежит.
В материале отмечается, что, по всей видимости, госсекретаря США встретят не очень тепло на встрече глав МИД G7, который проходит на текущей неделе. Жест с красной дорожкой в Канаде можно расценить как намек на появившуюся напряженность между странами.
С 12 по 14 марта в канадской провинции Квебек проводится саммит глав МИД государств «Большой семерки».
Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51-м штатом США. Также он ввел 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады.