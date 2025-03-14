Рубио в Канаде расстелили короткую красную дорожку в луже

Американскому госсекретарю Марко Рубио во время встречи в Канаде расстелили короткую красную дорожку, таким образом ему намекнули на враждебный прием на саммите глав МИД G7, сообщает РИА Новости .

Как пишет The Mirror US, для встречи Рубио была выбрана очень короткая красная дорожка. Ее расстелили перед трапом самолета, с которого он сходит, но эта дорожка даже не закрывает лужу, перед которой лежит.

В материале отмечается, что, по всей видимости, госсекретаря США встретят не очень тепло на встрече глав МИД G7, который проходит на текущей неделе. Жест с красной дорожкой в Канаде можно расценить как намек на появившуюся напряженность между странами.

С 12 по 14 марта в канадской провинции Квебек проводится саммит глав МИД государств «Большой семерки».

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51-м штатом США. Также он ввел 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады.