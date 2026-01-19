RTVE: при сходе поездов в Испании погибли семь человек, 25 тяжело ранены

Число погибших при сходе с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова достигло как минимум до семи, еще 25 человек получили тяжелые ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTVE.

Отмечается, что авария произошла после того, как поезд по маршруту Малага — Мадрид сошел с рельсов и выехал на соседний путь.

В испанской провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рейсов.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли пять человек.

