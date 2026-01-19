сегодня в 03:59

RTVE: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21

В результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова погиб 21 человек и около 100 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на RTVE.

Всего в поезде находилось 317 пассажиров.

«По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые», — говорится в сообщении.

Авария произошла после того, как поезд по маршруту Малага — Мадрид сошел с рельсов и выехал на соседний путь.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли семь человек.

