Рот перекосило, еда вываливается: страшные последствия липосакции подбородка

У москвички выпадает еда изо рта после операции по удалению второго подбородка

Жительница Москвы решила убрать второй подбородок и обратилась в одну из столичных клиник, которая находится на Зубовском бульваре. Последствия липосакции оказались страшными — у девушки перекосило рот и нарушилась дикция, сообщает «Поток» .

Хирургическое вмешательство проводила женщина-врач. Сначала она заявила пациентке, что все дело в воспалении, но затем на лице сформировались рубцы. Еда стала вываливаться изо рта, его перекосило, появились проблемы с дикцией.

После консультации неврологов и хирургов выяснилось, что женщине повредили нерв. Тогда москвичка написала заявление в полицию и Роспотребнадзор. Оказалось, что клиника работала без лицензии и не платила налоги. ООО ликвидировали по решению ФНС.

Однако, по словам пациентки, врач не завершила свою незаконную деятельность и принимает пациентов по тому же адресу.

Москвичка уже обратилась в СК и прокуратуру, но уголовное дело в настоящий момент еще не возбудили.

