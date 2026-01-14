Росздравнадзор заинтересовался гибелью новорожденного в Симферополе

Росздравнадзор проводит проверку после появления информации о гибели новорожденного в перинатальном центре Симферополя, сообщает пресс-служба ведомства.

Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, Запорожской и Херсонской областям устанавливает все обстоятельства происшествия. Как ранее рассказала мать младенца, ребенок скончался спустя два дня после родов.

Женщина обвинила врачей медучреждения в халатности и подделке документов. Пострадавшая приехала в центр после того, как у нее отошли воды. Но сама родить она не могла, а кесарево ей сделали только спустя 41 час.

Новорожденный прожил два дня. Причина смерти — сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. После выписки роженица увидела, что информация о воспалении оболочек плода в меддокументах была указана задним числом.

Запись была сделана другими ручкой и почерком. При этом при осмотрах до родов врачи не находили у нее никакого воспаления.

