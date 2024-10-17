Ростовские школьники унизили пожилую учительницу и выложили видео в Сеть

В Шолоховском районе Ростовской области учащиеся унизили учительницу, которая пыталась вернуть прогульщиков в класс. Подростки записали на видео, как они насмехались над педагогом и оскорбляли ее, сообщает Life.ru .

На опубликованном видео ученики унижают 68-летнюю учительницу истории, оскорбляют ее и подшучивают над педагогом с сексуальным подтекстом.

Женщина предпринимает попытки восстановить порядок, угрожая вызвать родителей восьмиклассников на беседу. Согласно информации одного из Telegram-каналов, данный ролик стал доступен в Сети, и им заинтересовались как руководство учебного заведения, так и правоохранительные органы.

«Ты понимаешь, что ты вообще говоришь?», — спросила учительница у одного из подростков.

Ответственность за недостойное поведение могут нести не только сами подростки, но и их родители, а также классный руководитель — из-за недостаточного контроля и воспитания.