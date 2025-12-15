Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА

сегодня в 06:23

В ночь на 15 декабря Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор

По его словам, несколько частных домов получили повреждения кровли и стекол.

Кроме того, загорелся автомобиль, владелец которого при попытке потушить пожар получил ожог руки.

По словам губернатора, утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба.

«Жителям обязательно окажем помощь», — отметил он.

Ранее силы ПВО отразили атаку БПЛА над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону.