Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА
В ночь на 15 декабря Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор
По его словам, несколько частных домов получили повреждения кровли и стекол.
Кроме того, загорелся автомобиль, владелец которого при попытке потушить пожар получил ожог руки.
По словам губернатора, утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба.
«Жителям обязательно окажем помощь», — отметил он.
Ранее силы ПВО отразили атаку БПЛА над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону.