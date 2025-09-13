Российского бизнесмена посадят в тюрьму в США за избиение 2-летней дочки

37-летний российский бизнесмен Андрей С., который избил двухлетнюю дочь в Соединенных Штатах, и был арестован, сядет в тюрьму на три месяца. После этого его отправят под домашний арест, сообщает SHOT .

Андрею принадлежит компания по производству маникюрной продукции. Он отправился в отпуск в Соединенные Штаты с членами семьи. Камера видеонаблюдения, установленная в гостинице, где отдыхал мужчина, зафиксировала инцидент.

На записи он разозлился, бил по голове и дергал за волосы дочку. Американская полиция отреагировала быстро — уже на следующий день мужчину задержали в номере.

Во время суда отец признал вину. Он вынужден будет находиться в Соединенных Штатах не менее пяти лет. Мужчину отправили в тюрьму округа Майями-Дейд на 90 дней, проведенные в заключении 100 суток учтут.

После этого мужчине придется сидеть под домашним арестом два года. Также пять лет за мужчиной будут следить соответствующие государственные органы власти.

Помимо этого, Андрею придется посетить курсы по управлению гневом и воспитанию детей.