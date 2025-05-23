Российское научно-исследовательское судно «Атлантида» подверглось обстрелу
Вблизи берегов Мозамбика российское научно-исследовательское судно «Атлантида» подверглось обстрелу. Об этом сообщили в российском посольстве, пишет ТАСС.
Предварительно известно, что «Атлантиду» обстреляли еще 10 мая, но известно об этом стало только сейчас. Кто вел обстрел, неизвестно.
«Никто из россиян не пострадал, был нанесен незначительный ущерб оборудованию», — рассказала пресс-атташе посольства России в Мозамбике Полина Жукова.
После обстрела со стороны неизвестных российское судно зашло в порт Мапуту. В дальнейшем «Атлантида» продолжила движение по направлению к южноафриканскому Дурбану. Обстоятельства случившегося устанавливаются.