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Вблизи берегов Мозамбика российское научно-исследовательское судно «Атлантида» подверглось обстрелу. Об этом сообщили в российском посольстве, пишет ТАСС .

Предварительно известно, что «Атлантиду» обстреляли еще 10 мая, но известно об этом стало только сейчас. Кто вел обстрел, неизвестно.

«Никто из россиян не пострадал, был нанесен незначительный ущерб оборудованию», — рассказала пресс-атташе посольства России в Мозамбике Полина Жукова.

После обстрела со стороны неизвестных российское судно зашло в порт Мапуту. В дальнейшем «Атлантида» продолжила движение по направлению к южноафриканскому Дурбану. Обстоятельства случившегося устанавливаются.