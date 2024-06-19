Российский военный с криком «Слава Украине!»* смыл шеврон с триколором в унитаз

В Томский гарнизонный военный суд поступило дело бойца ВС РФ, который, по версии следствия, прилюдно растоптал и смыл в унитаз шеврон с изображением российского флага. Свои действия мужчина сопровождал криком «Слава Украине!»*, сообщает Газета.ru со ссылкой на изученное постановление.

Армейская нашивка была на форме фигуранта, он сорвал ее «из политической ненависти и вражды». После этого мужчина сказал: «Слава Украине!»*, бросил шеврон на пол и стал топтать его. Далее военнослужащий, пока за его действиями наблюдали другие люди, смыл растоптанную нашивку с флагом в унитаз.

Своим поступком армеец надругался над символом Российской Федерации, говорится в судебном документе.

Это дело не подсудно Томскому гарнизонному военному суду, так как указанные события случились в другом городе. По данной причине дело направили в другой суд.

* Относится к атрибутике организации, включенной Минюстом РФ в перечень нацистских