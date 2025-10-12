Российский турист погиб в ДТП на мотоцикле в восточной Турции

Как сообщает телеканал NTV, 40-летний россиянин по имени Антон путешествовал по стране на мотоцикле в компании двух друзей, направляясь в Каппадокию. На автотрассе в провинции Эрзинджан он по неустановленной пока причине не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Несмотря на экстренную медицинскую помощь, доставленный в ближайшую больницу россиянин скончался от полученных травм. Турецкие власти устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в популярном среди мототуристов регионе, где регулярно проходят международные мотопробеги.