Российский турист погиб в ДТП на мотоцикле в восточной Турции
Россиянин на мотоцикле разбился в Турции
В восточной Турции произошла смертельная авария с участием российского гражданина, сообщает ТАСС.
Как сообщает телеканал NTV, 40-летний россиянин по имени Антон путешествовал по стране на мотоцикле в компании двух друзей, направляясь в Каппадокию. На автотрассе в провинции Эрзинджан он по неустановленной пока причине не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
Несмотря на экстренную медицинскую помощь, доставленный в ближайшую больницу россиянин скончался от полученных травм. Турецкие власти устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел в популярном среди мототуристов регионе, где регулярно проходят международные мотопробеги.