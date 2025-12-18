Российский турист чуть не умер на Бали из-за сдувшегося после ДТП легкого

Турист из РФ едва не погиб на Бали в Индонезии из-за действий местных докторов. У мужчины сдулось легкое после ДТП, но врачи это не увидели, сообщает SHOT .

Россиянин Сергей врезался на байке на Бали в начале прошлого месяца. У него была черепно-мозговая травма.

Мужчину привезли в больницу в регионе Бадунг. Там у россиянина началась лихорадка.

На протяжении 10 суток мужчине давали исключительно парацетамол. Лекарство не помогало.

Только спустя это количество времени врачи увидели, что уровень сатурации падает. Они сделали рентген и заметили, что у россиянина сдулось легкое. Также оно было практически полностью залито гноем. Мужчине поставили больничную пневмонию.

После этого пострадавшего перевезли в частную больницу. Россиянину расправили легкое, выкачали гной, вылечили сепсис и прописали нужные антибиотики. После этого пострадавший смог начать дышать сам.

В начале декабря россиянина перевезли в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве. Сергей не оформлял страховку, поэтому за лечение в частной клинике он заплатил 2,9 млн рублей, а за транспортировку в Россию — 1,2 млн.

