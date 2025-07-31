Российский тренер по каратэ устроил ДТП, чтобы скрыть убийство жены

В Свердловской области тренер по каратэ устроил аварию и заявил, что в результате ДТП погибла его супруга. На самом деле женщина из-за асфиксии — силовики допускают, что мужчина задушил свою любовь и специально попал в ДТП, чтобы скрыть убийство, сообщает SHOT .

В понедельник, 28 июля, иномарка под управлением 41-летнего тренера по каратэ врезалась в столб в Березовском муниципальном округе. Прибывшие на место полицейские увидели, что в машине лежит труп 36-летней женщины — жены водителя. Тогда автомобилист утверждал, что его супруга погибла в результате ДТП.

Однако позже экспертиза показала, что пассажирка авто погибла от удушения, а не от травм, полученных в аварии. Позже ее вдовца задержали и арестовали по обвинению в убийстве супруги — предварительно, он расправился с женой и специально совершил ДТП в надежде скрыть преступление.

Жена мужчины также работала тренером по каратэ и вела занятия для детей. У пары осталось двое детей, старшему из которых 10 лет. Знакомые называли семью благополучной.