Российский Су-34 уничтожил украинский опорник в Курской области

сегодня в 06:01

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 управляемыми авиабомбами уничтожил опорный пункт и военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34… нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве, которое цитирует ТАСС.

Экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром базирования, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли в Курской области свыше 20 тысяч военных, 136 танков, 33 пусковые установки РСЗО и другую военную технику.