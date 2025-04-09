Российский футболист обвинил главу «Динамо» в избиении в бане

Футболист Мухин заявил, что глава «Динамо-Владивосток» Сандлер избил его в бане

Футболист «Динамо-Владивосток» Антон Мухин обвинил управляющего ПСО «Динамо» Эдуарда Сандлера в избиении. По словам 19-летнего игрока, глава клуба дважды побил его в бане из-за того, что тот с ним не поздоровался, сообщает Baza .

Происшествие случилось вечером 8 апреля. Команда находилась в бане, и Мухин спросил, можно ли ему присесть рядом с Сандлером. Тот ответил отрицательно, объяснив это тем, что футболист с ним не поздоровался.

После этого Мухин сел напротив главы клуба, но ему сказали, что «Сандлер здесь главный». Футболист сказал, что ему все равно.

«В этот момент Сандлер встал и нанес мне удар в лицо. Я ударился головой о деревянную конструкцию. Эдуард же вышел из парной. Вскоре вышел и я», — сказал пострадавший спортсмен.

После этого Мухин хотел идти в раздевалку, однако на него снова напал Сандлер. Футболист получил новые удары в голову и туловище, после чего главу клуба оттащили.

В больнице у Антона Мухина диагностировали черепно-мозговую травму. Футболист уже написал заявление в полицию.

Издание добавляет, что Эдуард Сандлер ранее был судим за нецелевое использование средств. Его супруга работает гендиректором владивостокского «Динамо», а пасынок — начальником команды.