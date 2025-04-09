Российский футболист обвинил главу «Динамо» в избиении в бане
Футболист «Динамо-Владивосток» Антон Мухин обвинил управляющего ПСО «Динамо» Эдуарда Сандлера в избиении. По словам 19-летнего игрока, глава клуба дважды побил его в бане из-за того, что тот с ним не поздоровался, сообщает Baza.
Происшествие случилось вечером 8 апреля. Команда находилась в бане, и Мухин спросил, можно ли ему присесть рядом с Сандлером. Тот ответил отрицательно, объяснив это тем, что футболист с ним не поздоровался.
После этого Мухин сел напротив главы клуба, но ему сказали, что «Сандлер здесь главный». Футболист сказал, что ему все равно.
«В этот момент Сандлер встал и нанес мне удар в лицо. Я ударился головой о деревянную конструкцию. Эдуард же вышел из парной. Вскоре вышел и я», — сказал пострадавший спортсмен.
После этого Мухин хотел идти в раздевалку, однако на него снова напал Сандлер. Футболист получил новые удары в голову и туловище, после чего главу клуба оттащили.
В больнице у Антона Мухина диагностировали черепно-мозговую травму. Футболист уже написал заявление в полицию.
Издание добавляет, что Эдуард Сандлер ранее был судим за нецелевое использование средств. Его супруга работает гендиректором владивостокского «Динамо», а пасынок — начальником команды.