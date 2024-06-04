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Российский флаг дважды устанавливали над освобожденным Нетайлово

Беспилотник ВСУ не смог помешать установке флага российскими военными
Происшествия

Беспилотник ВСУ не смог помешать установке флага российскими военными при освобождении Нетайлово в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Военнослужащие «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт.

«Поставили флаг батальона „Сомали“, первым же БпЛА его снесли, раскопал, поднял, опять ещё выше поставил» — рассказал заместитель командира штурмового взвода с позывным Газ.

Ранее российские силы взяли под контроль Ивановку в Харьковской области.