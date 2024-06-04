Российский флаг дважды устанавливали над освобожденным Нетайлово
Беспилотник ВСУ не смог помешать установке флага российскими военными
Беспилотник ВСУ не смог помешать установке флага российскими военными при освобождении Нетайлово в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Военнослужащие «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт.
«Поставили флаг батальона „Сомали“, первым же БпЛА его снесли, раскопал, поднял, опять ещё выше поставил» — рассказал заместитель командира штурмового взвода с позывным Газ.
Ранее российские силы взяли под контроль Ивановку в Харьковской области.