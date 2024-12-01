Российский дрон уничтожил Starlink в Запорожской области

сегодня в 05:35

Российские разведчики обнаружили Starlink и замаскированную траншею подразделения ВСУ.

Сначала отработал расчет FPV-дрона, лишив противника связи, далее подключились мы со сбросами с БПЛА и артиллерией», — рассказал агентству офицер группировки «Днепр» с позывным Веселый.

Вооруженные силы Украины адаптировали Starlink для использования и в Курской области, отключив систему геолокации Starlink. Ранее компания Space X ранее запретила применять систему на территории РФ.