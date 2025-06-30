Российский чиновник прижег пенис и ягодицы утюгом, проигравшись в казино в Сочи

Чиновник из Уфы проиграл в сочинском казино 300 000 рублей, после чего, предварительно, прижег свои половые органы раскаленным утюгом, сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник. По данным издания, 52-летний госслужащий травмировался в гостинице на Красной Поляне.

Пациент поступил в больницу еще днем 18 июня — его госпитализировали на скорой помощи. У чиновника диагностировали инфицированный контактный ожог паха, ягодиц, полового члена, мошонки и бедер. Всего ожогами поражено 12% тела.

«Кроме того, у пострадавшего зафиксированы множественные ушибленные раны головы, верхних и нижних конечностей, гематомы лица и нижних конечностей», — добавил источник журналистов.

По его данным, во время беседы с врачами госслужащий признался, что покалечился после того, как проиграл в казино 300 тысяч рублей. Теперь в произошедшем разбираются полицейские.