сегодня в 13:07

Минобороны России заявило об освобождении села Мемрик под Покровском

Армия России взяла под контроль населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике. Село освободили бойцы подразделения группировки войск «Центр», сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Мемрик находится в Покровском районе ДНР. В оборонном ведомстве подчеркнули, что село удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям российских военных.

Бойцы ВС РФ также поразили украинские формирования на других фронтовых участках в ДНР — в окрестностях населенных пунктов Дружба, Михайловка, Калиново и Розовка.

Российские военнослужащие отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 бойцов, добавили в министерстве обороны.