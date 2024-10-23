Российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области
Российские военные нанесли по временной базе ВСУ в Харьковской области удары при помощи авиабомб ФАБ-500, пишет SHOT.
В общей сложности, были ликвидированы около 30 украинских военных.
Согласно имеющейся информации, российская разведка обнаружила скопление солдат ВСУ в районе Богуславки Харьковской области.
Чтобы поразить противника, военные РФ использовали советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. С его помощью были нанесены четыре удара по месту дислокации подразделений ВСУ.