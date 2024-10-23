Российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области

сегодня в 19:16

Российские военные нанесли по временной базе ВСУ в Харьковской области удары при помощи авиабомб ФАБ-500, пишет SHOT .

В общей сложности, были ликвидированы около 30 украинских военных.

Согласно имеющейся информации, российская разведка обнаружила скопление солдат ВСУ в районе Богуславки Харьковской области.

Чтобы поразить противника, военные РФ использовали советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. С его помощью были нанесены четыре удара по месту дислокации подразделений ВСУ.