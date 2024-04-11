Российские военные уничтожили пехоту ВСУ на донецком направлении
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Российские военнослужащие уничтожили украинскую пехоту на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российская разведка получила данные о наращивании сил противника на одном из участков линии боевого соприкосновения.
Военнослужащие применили расчеты 82-мм минометов. Все они работали на расстоянии не более полутора километров от противника.
На кадрах, опубликованных министерством обороны РФ, видно, как военные наносят из минометов удары по пехоте ВСУ. Точным наведением и ударом цель была уничтожена.